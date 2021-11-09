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Mechel Moskova Metrosu’na ray ve haddelenmiş çelik tedarik etti

Salı, 09 Kasım 2021 11:33:28 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rus çelik ve madencilik devi Mechel, Moskova Metrosu’nun Bolshaya Koltsevaya Hattı’nın inşası için 22.000 mt ray ve haddelenmiş çelik tedarik ettiğini açıkladı.

Moskova, Bolshaya Koltsevaya Hattı’nın batı, güneybatı ve güney kesimlerinde aynı anda 10 istasyonu devreye almaya hazırlanıyor. 70 kilometre uzunluğunda olan Bolshaya Koltsevaya Hattı’nda, 19’u diğer metro hatları, Moscow Central Ring veya banliyö trenleri ile aktarmalı olmak üzere toplam 31 istasyon bulunacak.

Ray, inşaat demiri, yassı ve profil gibi malzemelerin çoğu, Mechel’in bağlı kuruluşu Chelyabinsk Metallurgical Plant tarafından üretildi.

Son beş yılda Mechel, Moskova Metrosu’nun inşaatı için yaklaşık 35.000 mt haddelenmiş çelik ve 85.000 mt ray tedarik etti. Şirket, Bolshaya Koltsevaya Hattı’nın diğer istasyonlarının inşası için ürün tedarikine devam etmeyi planlıyor.


Etiketler: Rusya  Mechel  BDT  |  benzer haberler »


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