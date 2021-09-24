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Mechel Moskova metrosuna ray tedarik edecek

Cuma, 24 Eylül 2021 14:16:11 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rus çelik ve madencilik devi Mechel, Moskova Metrosu’na tramvay rayları tedarik edilmesine yönelik ihaleyi kazandığını açıkladı. Sevkiyatlar bu ay başlayacak.

Sözleşmeye göre şirket, kendine bağlı Chelyabinsk Metallurgical Plant’in haddehanesinde üretilen 5.000 mt’dan fazla RT62 tipi rayı Rusya’ya tedarik edecek. Raylar mevcut tramvay hatlarının yeniden inşası ve Rusya’nın başkentinde yeni hatların inşası için kullanılacak.

Geçtiğimiz yıl Chelyabinsk Metallurgical Plant, Moskova Metrosu’na yeni hatların inşası ve mevcut hatların onarımı için 25.000 mt hat rayı tedarik etmişti.


Etiketler: BDT  Mechel  Rusya  |  benzer haberler »


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