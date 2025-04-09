 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Maruichi...

Maruichi Steel Tube ortak girişim sözleşmesini feshetti

Çarşamba, 09 Nisan 2025 13:22:57 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya merkezli çelik boru üreticisi Maruichi Steel Tube, Çinli çelik üreticisi Chang Yee Steel Co., Ltd. ile kurduğu ortak girişim olan Maruichi Metal Product (Foshan) Co., Ltd.’deki tüm hisselerini Chang Yee Steel’in bağlı kuruluşu Large Crown Limited’a devretme kararı aldığını açıkladı.

Maruichi Metal Product, 2025 yılının Nisan ayında Çin’in otomotiv sektörüne hizmet vermek adına Maruichi Steel Tube, Chang Yee Steel ve diğer üç şirketin ortaklığıyla kurulmuştu. Maruichi yaptığı açıklamada Large Crown Limited’a daha fazla kaynak ayırabilmek için ciddi bir istişare sürecinin ardından ortak girişim sözleşmesini feshetmeye karar verdiğini belirtti.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu 

Benzer Haber ve Analizler

Tokyo Steel’in yerel hurda fiyatları Kyushu bölgesinde gevşedi

09 Nis | Hurda ve Hammadde

Kanto ihracat ihalesinde fiyatlar yen bazında düşerken, dolar bazında nispeten yatay

09 Nis | Hurda ve Hammadde

Tokyo Steel iki tesisinde yerel hurda alış fiyatlarını tekrar yükseltti

08 Nis | Hurda ve Hammadde

Tokyo Steel iki tesisinde yerel hurda alım fiyatlarını yükseltti

03 Nis | Hurda ve Hammadde

JFE Steel yüksek fırınını devre dışı bırakacak

03 Nis | Çelik Haberler

Chubu Steel Plate üretime devam ediyor

02 Nis | Çelik Haberler

Toyota’nın küresel araç üretimi ve satışları Ocak-Şubat döneminde arttı

28 Mar | Çelik Haberler

Japonya’nın hurda ihracatı Ocak-Şubat döneminde %12,8 yükseldi

28 Mar | Çelik Haberler

Japonya çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları yükselse de halen rekabetçi

27 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

JFE ve Yamato Steel, H profil pazarını güçlendirmek için iş birliği yapacak

27 Mar | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis