Maruichi Steel Tube ortak girişim sözleşmesini feshetti

Japonya merkezli çelik boru üreticisi Maruichi Steel Tube, Çinli çelik üreticisi Chang Yee Steel Co., Ltd. ile kurduğu ortak girişim olan Maruichi Metal Product (Foshan) Co., Ltd.’deki tüm hisselerini Chang Yee Steel’in bağlı kuruluşu Large Crown Limited’a devretme kararı aldığını açıkladı.

Maruichi Metal Product, 2025 yılının Nisan ayında Çin’in otomotiv sektörüne hizmet vermek adına Maruichi Steel Tube, Chang Yee Steel ve diğer üç şirketin ortaklığıyla kurulmuştu. Maruichi yaptığı açıklamada Large Crown Limited’a daha fazla kaynak ayırabilmek için ciddi bir istişare sürecinin ardından ortak girişim sözleşmesini feshetmeye karar verdiğini belirtti.