Yerel basında çıkan haberlere göre Japon elektrik ark ocaklı çelik üreticisi Chubu Steel Plate, 24 Kasım tarihinde Nagoya'daki tesisinde bir işçinin yaralanmasına ve çelikhanede ciddi hasara yol açan patlamanın ardından çelik üretimini durdurdu.

Kalın sac üretimi devam edecek

İlk bulgulara göre tesisin cüruf işleme ünitesinde meydana gelen buhar patlaması, çelikhanenin çatısının ve duvarlarının bazı bölümlerinde hasara neden oldu. Şirket güvenlik kontrollerinin yapılması ve kazanın nedeninin araştırılması amacıyla çelik üretimini askıya aldı. Ancak patlamadan etkilenmeyen levha haddeleme faaliyetlerinin mevcut slab stokları kullanılarak sürdürüleceği ve böylece şirketin sevkiyatlarına şimdilik devam edebileceği belirtildi.

Hurda alımları süresiz olarak askıya alındı

Chubu Steel Plate'in tek üretim tesisi olan Nagoya tesisinde 2024'ün Ekim ayında devreye alınan 200 mt kapasiteli bir elektrik ark ocağı bulunuyor. Şirket 25 Kasım itibarıyla tesise yapılan tüm hurda teslimatlarını süresiz olarak askıya alırken, üretimin uzun süre durması halinde Japonya'nın orta kesimlerinde hurda talebinin olumsuz etkilenebileceği ifade edildi.

Çelik üreticisi daha önce mevcut mali yıl için 600.000 mt slab ve kalın sac satış hedefi açıklamıştı.

İki yıldan kısa sürede ikinci patlama

Son olay, 2025'in Ocak ayında çelik üretiminin iki aydan uzun süre durmasına neden olan kazanın ardından tesiste iki yıldan kısa sürede meydana gelen ikinci buhar patlaması oldu.

Üretimin durması Chubu Steel Plate ile slab tedariki konusunda iş birliği bulunan Japon çelik üreticisi Nakayama Steel Works'ün slab tedarikini de etkileyebilir.