Japonya Gemi İhracatçıları Birliği (JSEA) tarafından açıklanan verilere göre Japonya bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla tonaj olarak %37,6 düşüşle 11 dökme yük gemisi ve bir tanker olmak üzere toplam 431.550 gros ton ağırlığında 12 adet yeni gemi siparişi aldı. Eylül ayında siparişler toplam 691.650 gros ton ağırlığında 20 adet olarak kaydedilmişti.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde Japon gemi üreticileri toplam 7,36 milyon gros ton ağırlığında 174 adet yeni gemi ihracat siparişi aldı. Böylelikle siparişlerin tonajı yıllık %7,1 arttı.

Öte yandan Japonya Eylül ayında toplam 778.014 gros ton ağırlığında 19 gemi ihraç etmişken Ekim ayında toplam 801.109 gros ton ağırlığında 15 gemi ihracatı gerçekleştirdi.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde ise Japonya tonaj olarak yıllık %4,1 artışla toplam 7,67 milyon gros ton ağırlığında 168 gemi ihraç etti.