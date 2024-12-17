Marcegaglia karbondan arındırma planı için 100 milyon € finansman aldı

Avrupa Yatırım Bankası (EIB), İtalyan çelik üreticisi Marcegaglia Group’un 170 milyon €’luk yatırım planını desteklemek üzere şirkete 100 milyon € finansman verdi. Söz konusu plan, şirketin Ravenna, Gazoldo degli Ippoliti (Mantua) ve San Giorgia di Nogaro’da (Udine) bulunan başlıca tesislerinde enerji verimliliğini, karbondan arındırmayı ve otomasyonu geliştirmeyi amaçlıyor.

2028 yılına kadar tamamlanacak olan bu girişimler, Ravenna ve Gazoldo degli Ippoliti tesislerinde lojistiğin dijitalleşmesini sağlayacak ve otomasyonunu artıracak, Ravenna’da bulunan galvanizleme hatlarından birinin karbondan arındırılmasını sağlayacak ve silisli çelik üretimi için düşük karbonlu ve yüksek enerji verimliliğine sahip teknolojiler geliştirilecek. Ayrıca Ravenna, Gazoldo degli Ippoliti ve San Giorgio di Nogaro tesislerindeki üretim süreçlerine odaklanılarak araştırma, geliştirme ve inovasyon faaliyetleri de finanse edilecek.

EIB Başkan Yardımcısı Gelsomina Vigliotti, “Bu finansman, Marcegaglia’nın ekolojik ayak izini azaltmak, işyeri güvenliğini artırmak ve maliyetleri düşürmek için daha sürdürülebilir endüstriyel süreçleri ve en ileri teknolojileri benimseyerek bir dönüşüm yolculuğuna çıkmasına yardımcı olacak. Yenilikçi ve sürdürülebilir üretim süreçleri ile temiz teknolojilere geçiş, Avrupa’nın rekabet gücü ile teknolojik liderliğini teşvik etmek ve 2050 yılına kadar AB’nin iklim nötrlüğü hedeflerine ulaşmak açısından önem taşıyor,” dedi.

Söz konusu plan, enerji geçişini hızlandırmaya ve sera gazı emisyonunu azaltmaya yönelik Avrupa programı REPowerEU'nun hedefleriyle uyumlu. EIB bu stratejik projeleri, maliyetlerinin %75’ine kadar karşılayarak destekliyor.