Arvedi, Cremona’da taneleri yönlendirilmemiş silisli çelik üretimi için 82,5 milyon € yatırım yapacak

İtalyan çelik üreticisi Arvedi S.p.A., Cremona’daki çelik tesisinde teknolojik kabiliyetleri güçlendirmek ve elektrifikasyon ile otomotiv uygulamalarına yönelik katma değeri yüksek çelik ürünlerinin üretimini genişletmek amacıyla 82,5 milyon € yatırım yapacağını açıkladı.

İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı, ARVES adı verilen projeyi desteklemek amacıyla devlete ait Invitalia’ya geliştirme anlaşması imzalama yetkisi verdi. Kamu teşviklerinin, bakanlık adına Invitalia tarafından yürütülecek değerlendirme sürecine bağlı olarak 22,5 milyon €’ya kadar ulaşabileceği belirtildi.

Yatırım, elektrik motorları ve jeneratörler gibi elektrikli makinelerin çekirdeklerinde kullanılan stratejik bir ürün olan taneleri yönlendirilmemiş silisli çeliğin geliştirilmesine odaklanacak. Söz konusu ürün grubunun, manyetik akımın sürekli yön değiştirdiği uygulamalarda manyetik performansı ve enerji verimliliğini artırmak amacıyla tasarlanması nedeniyle elektrifikasyonla bağlantılı sektörler açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Yeni ürün hattının yanı sıra proje kapsamında hammaddelerin geri kazanımı ve işlenmesine yönelik teknolojilerin devreye alınması ile sıvı çelik vakum işleme tesisinin modernizasyonu da yer alıyor. Arvedi ayrıca otomotiv sektörüne yönelik daha düşük çevresel etkiye sahip çeliklerin üretimi için araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütecek.

Bakanlık, projenin İtalya’nın üretim sisteminin rekabet gücü ve Cremona bölgesinin sürdürülebilir kalkınması açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirtti. Yatırımın istihdam üzerinde de olumlu etkiler yaratmasının beklendiği ifade edildi.

Bu adımın, elektrikli mobilite, enerji verimliliği ve otomotiv tedarik zincirlerinden gelen talebin vasıflı çelik kalitelerine yönelik yatırımları giderek daha fazla yönlendirdiği bir dönemde Arvedi’nin ileri teknoloji yassı mamul segmentindeki konumunu güçlendirdiği değerlendiriliyor.

Bu doğrultuda Cremona tesisinin enerji dönüşümüne bağlı çelik ürünlerinin yurt içi ve Avrupa tedarikinde daha büyük rol üstlenmesinin beklendiği ifade edildi.