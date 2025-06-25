Marcegaglia, Fos-sur-Mer yeşil çelik tesisi için düşük karbonlu nükleer enerji anlaşması imzaladı

İtalyan çelik üreticisi Marcegaglia, Fransa'nın Fos-sur-Mer bölgesinde kuracağı yeni yeşil çelik tesisi için düşük karbonlu enerji temininde önemli bir adım attı. Şirket, Fransa merkezli enerji devi EDF ile imzaladığı uzun vadeli nükleer enerji anlaşmasıyla, hem üretim kapasitesini artırmayı hem de karbon emisyonlarını azaltmayı hedefliyor. Avrupa’nın yeşil dönüşüm hedefleriyle birebir örtüşen bu iş birliği, Marcegaglia’nın sürdürülebilir sanayi vizyonunu da güçlendiriyor.

Marcegaglia’dan Fos-sur-Mer tesisi için düşük karbonlu enerji hamlesi

İtalya merkezli çelik üreticisi Marcegaglia, yeşil dönüşüm sürecinde dikkat çeken bir adım attı. Şirket, Fransa’nın önde gelen enerji sağlayıcısı EDF (Électricité de France) ile 10 yıllık düşük karbonlu nükleer enerji anlaşması imzaladı. Bu ortaklık, Marcegaglia’nın Fos-sur-Mer’deki yeni çelik üretim tesisini uzun vadede sürdürülebilir enerjiyle beslemeyi amaçlıyor. Tesisin enerji ihtiyacının %50’si, 2029’dan itibaren EDF'nin nükleer kaynaklı elektriğinden karşılanacak. Tam kapasiteye ulaşıldığında yılda 2,5 milyon mt çelik üretimi hedefleniyor. Projenin 2028 ortasında üretime geçmesi bekleniyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Marcegaglia, 2024 yılında satın aldığı eski Ascometal tesisini yenilemek için 750 milyon €’nun üzerinde yatırım yapmayı planlıyor. Endüstriyel plan, yeni bir elektrik ark ocağı, bir sürekli döküm hattı ve son teknoloji sıcak haddehane kurulumunu içeriyor. Tam kapasiteye ulaştığında tesisin mevcut 150.000 mt kapasitesinin 2,1 milyon mt'a yükselmesi ve gelecekte 2,5 milyon mt’a ulaşması bekleniyor. Üretimin 2028 ortasında başlaması planlanıyor.

Nükleer enerji ile karbonsuz üretim

EDF'nin enerji karışımının %94’ü karbonsuz kaynaklardan oluşuyor. Bu da Marcegaglia’nın karbon ayak izini önemli ölçüde azaltma planını destekliyor. Fransız yetkililer de bu anlaşmanın hem çevresel hem de ekonomik etkisine dikkat çekiyor. Fransa Sanayi ve Enerji Bakanı Marc Ferracci, anlaşmanın uzun vadeli etkisini vurgulayarak, “Bu anlaşma sadece çevresel sürdürülebilirlik değil, aynı zamanda sanayi rekabetçiliği açısından da önemli bir adım,” ifadelerini kullandı.

SteelOrbis’in de bildirdiği üzere Fos-sur-Mer tesisi, Marcegaglia'nın çelik üretim değer zincirini dikey olarak entegre etme ve yeşil çelik için önemli bir Avrupa merkezi haline gelme stratejisinin temel taşlarından biri. Proje, mevcut 320 kişilik istihdamı korurken, 380 yeni istihdam fırsatı yaratarak grubun yerel sanayi gelişimi ile istihdama olan bağlılığını güçlendirecek.