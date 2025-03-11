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Acciaierie Venete, Trafilerie San Paolo’nun alımıyla ürün portföyünü genişletecek

Salı, 11 Mart 2025 15:38:10 (GMT+3)   |   Brescia

İtalyan çelik üreticisi Acciaierie Venete, yerel çekme çelik üreticisi Trafilerie San Paolo S.r.l.’yi satın aldığını açıkladı. Şu anda rekabet kurumundan onay bekleyen söz konusu alım, Acciaierie Venete’nin piyasaya yüksek kaliteli çekme çelik sunmasını sağlayacak.

Trafilerie San Paolo tesisi asitleme ve tavlama hatlarının yanı sıra 2-36 mm ve 7-42 mm çapında ürünler üretmek üzere 12 adet çekme hattına sahip.

Acciaierie Venete’nin Yönetim Kurulu Başkanı Alessandro Baranzato, “Bu alım, şirketin bir süredir yürüttüğü dikey entegre süreciyle paralel ve Sarezzo tesisimizde tüm tel çubuk portföyünü üretebilen yeni bir haddehane kurmak üzere yaptığımız son yatırımla bağlantılı,” şeklinde konuştu. Bu yeni yatırımlar sayesinde Acciaierie Venete, çapı 5,5 mm ve üzerinde olan yüksek kalitede tel çubuk üretebilecek. 

Yıllık 2 milyon mt üretim kapasitesine sahip olan Acciaierie Venete, otomotiv, mekanik, enerji ve inşaat gibi stratejik sektörlere hizmet veriyor.


Etiketler: İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Devralım & Birleşme Yatırım 

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