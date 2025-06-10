Marcegaglia Ravenna tesisinde lojistik, dekarbonizasyon ve inovasyona 278 milyon € yatırım yapacak

Dünya çapında 36 tesisi ve kaynaklı boru, şerit, sac ve yassı mamulleri kapsayan geniş bir portföyüyle paslanmaz çelik üretiminde Avrupa’nın önde gelen oyuncularından biri olan İtalya merkezli Marcegaglia Group, Ravenna’da bulunan üretim tesisi için büyük bir canlandırma planı açıkladı. Şirket, Romagna’da bulunan tesise 278 milyon € yatırım yapacak. Söz konusu yatırım, araştırma ve geliştirme projeleri için ayrılan 20 milyon €’nun üzerindeki fonla desteklenecek. Marcegaglia’nın İtalya’da devam eden en önemli endüstriyel projesi olan bu girişim, Ravenna tesisinin grubun üretim ve lojistik ağı içindeki merkezi rolünü yansıtıyor.

Toplam değeri 364 milyon € olan plan, lojistik operasyonların dijitalleştirilmesi ve otomasyonu, döngüsel ekonomi süreçlerinin uygulanması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile yeşil hidrojen, karbon yakalama ve depolama teknolojilerinin geliştirilmesine odaklanıyor.

Marcegaglia’nın Ravenna tesisinin karbondan arındırılmasına yönelik taahhüdü, Avrupa Yatırım Bankası’nın desteğini de içeren daha geniş bir stratejik çerçevenin parçası. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere geçtiğimiz yılın Aralık ayında Avrupa Yatırım Bankası, Marcegaglia Group’un Ravenna, Gazoldo degli Ippoliti (Mantua) ve San Giorgia di Nogaro’da (Udine) bulunan başlıca tesislerinde inovasyon, dijitalleştirme ve sürdürülebilirliğe odaklanan 170 milyon €’luk yatırım planını desteklemek üzere şirkete 100 milyon € finansman vermişti.

Avrupa’daki faaliyetlerini entegre etmeyi hedefleyen şirket, Fransa’nın Fos-sur-Mer kentinde bulunan tesisinde yürüttüğü 750 milyon €’luk yatırımı ilerletiyor. Söz konusu tesisteki elektrik ark ocağını yenilemekte olan ve 380 kişilik yeni istihdam yaratan Marcegaglia, tesisi yeşil çelik üretiminde Avrupa’nın merkezine dönüştürmeyi hedefliyor. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere şirketin bu girişimi, çelik tedarik zincirinin dikey entegrasyonuna, uluslararası pazarda büyümesine ve tüm üretim döngüsü boyunca ekolojik dönüşüme yönelik stratejinin bir parçası.

Marcegaglia’nın rekabet gücü, yenilikçiliği ve sürdürülebilirliğine odaklanan yeni endüstriyel plan, şirketin Avrupa çelik sektöründeki başlıca oyunculardan biri olarak konumunu güçlendiriyor.