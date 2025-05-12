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İtalyan Pittini Verona'da yeni inşaat demiri haddehanesi kuruyor

Pazartesi, 12 Mayıs 2025 15:42:39 (GMT+3)   |   İstanbul

İtalya merkezli uzun mamul üreticisi Pittini, Verona tesisinde kurulmak üzere yeni bir inşaat demiri haddehanesine yatırım yaptığını duyurdu. Bahsi geçen haddehanenin 2025 yılının sonunda devreye alınması bekleniyor.

Üretici, yeni üretim hattının inşaat sektörüne hizmet verip enerji verimliliği, süreç optimizasyonu ve çevresel sürdürülebilirlik gibi odakları ön planda tutan gelişmiş teknolojilere sahip olacağını ifade etti. Pittini, yeni haddehane sayesinde üretim kapasitesini artıracak ve İtalya ile Orta Avrupa piyasalarındaki rekabetçiliğini pekiştirecek.

Pittini bununla birlikte Avrupa’nın kuzey ve güney bölgeleri arasındaki lojistik faaliyetleri iyileştirmek ve ürünlerin dağıtımını kolaylaştırmak adına Sicilya’da yeni bir depo kuracağını açıkladı.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Yatırım 

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