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Acciaierie d’Italia Taranto’da yeni doğrudan indirgenmiş demir tesisi inşa edecek

Perşembe, 24 Ekim 2024 15:14:23 (GMT+3)   |   Brescia
       

İtalyan çelik üreticisi Acciaierie d’Italia (ADI) ve Invitalia’nın bağlı kuruluşu DRI d’Italia, ADI’nin Taranto tesisinde bir doğrudan indirgeme tesisi inşa etmek için mutabakat anlaşması imzaladıklarını açıkladı.

Yıllık 2,5 milyon mt üretim kapasitesine sahip olacak yeni doğrudan indirgenmiş demir tesisi, demir cevherinin stoklanması ve taşınmasına yönelik altyapıları da içerecek. Ancak söz konusu tesisin inşa edilebilmesi için Taranto tesisinde bazı düzenlemeler yapılması gerekebilir. Söz konusu değişiklikler için gereken toplam 1 milyar €, kamu fonlarından karşılanacak.

Yeni doğrudan indirgeme tesisine yönelik karar, tesis karbon emisyonunu azaltacağından daha önce açıklanan kademeli karbondan arındırma stratejisinin bir parçası.


Etiketler: İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Yatırım 

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