ABS İtalya’da yeni yeşil çelik tesisinin inşasına 2026’da başlıyor

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli Group’un çelik üreticisi olan bağlı kuruluşu Acciaierie Bertoli Safau (ABS), Cargnacco’da hayata geçireceği yeni hibrit dijital yeşil tesisin inşasına 2026 yılının başında başlamayı planladığını duyurdu. Söz konusu projenin Danieli’nin şimdiye kadarki en yenilikçi ve sürdürülebilir yatırımlarından biri olarak öne çıktığı ifade edildi.

570 milyon €’nun üzerinde yatırımla inşa edilecek olan proje ile Danieli’nin çevre üzerindeki olumsuz etkiyi azaltmayı ve çelik üretiminde enerji verimliliğini artırmayı hedeflediğine dikkat çekildi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere ABS’nin üçüncü elektrik ark ocağı olacak olan hibrit dijital yeşil tesis, Danieli’nin dijitalleşme, otomasyon ve çevresel sürdürülebilirlik alanlarındaki en ileri teknolojilerini kullanacak. Tesis tam kapasiteye ulaştığında yıllık yaklaşık 730.000 mt vasıflı çelik üretimi gerçekleştirecek ve ABS’nin yıllık üretimini 2 milyon mt’a çıkarma hedefine katkıda bulunacak.

Yeni tesiste kendi ürettiği yenilenebilir enerjiyle çalışan dijital otomasyonlu fırın kurulacak ve bu sayede enerji tüketiminde %15, karbon emisyonlarında ise %25 düşüş sağlanacak. Ayrıca proses suyu ve üretim atıkları tamamen geri kazanılabilecek.

Tesisin 2027 yılının sonunda devreye alınması planlanıyor. Söz konusu yatırım, Danieli’nin Avrupa, ABD, Hindistan ve Japonya gibi önde gelen pazarlardaki lider konumunu güçlendirmeyi hedeflerken, çelik sektörünü sürdürülebilir ve dijital hale getirmeyi teşvik edecek uzun vadeli stratejisinin bir parçası olarak nitelendiriliyor.