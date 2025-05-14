Malezya dört ülkeden ithal teneke levhaya nihai antidamping vergisi getirdi

Malezya Uluslararası Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore’den ithal 600 mm veya üzeri genişlikteki teneke levhaya yönelik antidamping soruşturmasının nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, söz konusu ülkelerden ithal teneke levhanın iç piyasada maddi zarara yol açtığına karar verdi. Antidamping vergileri, Çin için %4,48-20,42, Japonya için %15,74-36,80, Güney Kore için %21,60-35,43 ve Hindistan için %27,88 olarak belirlendi.

SteelOrbis’in daha önce bildirildiği üzere soruşturmanın ön sonuçlarına göre damping marjları Çin için %2,52-18,18, Hindistan için %27,88, Japonya için %36,80 ve Güney Kore için %28,66-35,43 olarak belirlenmişti.