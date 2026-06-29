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ABD’nin teneke levha ithalatı 2026’nın Nisan ayında keskin artış kaydetti

Pazartesi, 29 Haziran 2026 15:30:22 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre bu yılın Nisan ayında ABD’nin teneke levha ithalatı bir önceki aya kıyasla %126,3 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %31,4 düşüşle 92.941 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Mart ayında kaydedilen 55,94 milyon $’a ve 2025 yılının Nisan ayında kaydedilen 197,67 milyon $’a kıyasla 55,94 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla teneke levha ithalatı yaptığı ülke, Mart ayında kaydedilen 204 mt’a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 24.639 mt’a kıyasla 20.700 mt ile Çin oldu. Çin’i, 17.451 mt ile Tayvan, 10.930 mt ile Almanya, 9.697 mt ile Hollanda ve 9.237 mt ile Kanada takip etti.


Etiketler: Teneke Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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