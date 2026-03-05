 |  Giriş 
Maersk güvenlik gerekçesiyle Hindistan limanlarından Batı Asya’ya kargo taşımacılığını askıya aldı

Perşembe, 05 Mart 2026 09:41:36 (GMT+3)   |   Kalküta

Küresel deniz taşımacılığı şirketi A.P. Moller-Maersk, güvenlik gerekçelerini öne sürerek Hindistan limanlarından Batı Asya’daki bazı destinasyonlara yönelik kargo taşımacılığını askıya aldığını duyurdu.

Şirket, gelişmeleri yakından izlediğini ve personelin güvenliğini sağlamak, kargoları korumak ve ağ operasyonlarının istikrarını sürdürmek amacıyla operasyonel önlemler aldığını belirtti.

Bilgilendirme notunda mevcut durumun oldukça değişken olduğu ve gelişmelere bağlı olarak hızla değişebileceği ifade edildi.

Şirket tarafından yapılan risk değerlendirmesi ve küresel operasyonların gözden geçirilmesi sonrasında Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Irak, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Ürdün ve Suudi Arabistan için kabul edilen kargoların bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığı bildirildi.

A.P. Moller-Maersk, kritik gıda ürünleri, ilaçlar ve diğer temel ihtiyaç malzemeleri için istisna uygulanacağını da belirtti.

Ayrıca duyuru öncesinde kabul edilen kargoların operasyonel kısıtlar çerçevesinde vaka bazında değerlendirileceği ifade edildi. Halihazırda sevkiyat sürecinde olan kargoların ise operasyonel olarak izlenmeye devam edildiği ve gerekli görülmesi halinde müşterilerle doğrudan iletişime geçileceği belirtildi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Ticaret 

