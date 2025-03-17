Hindistan ve Yeni Zelanda serbest ticaret anlaşması görüşmelerine yeniden başladı

Hindistan Ticaret Bakanlığı, Yeni Zelanda ile kapsamlı ve karşılıklı fayda sağlayacak bir serbest ticaret anlaşmasına yönelik görüşmelerin 10 yıllık aranın ardından yeniden başladığını duyurdu.

Açıklama, Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon’ın 16 Mart tarihinde başlayan dört günlük Hindistan ziyareti esnasında geldi.

Taraflar, mal ve hizmet ticaretinin yanı sıra yatırımları artırmak üzere 2010 yılının Nisan ayında görüşmelere başlamıştı. Ancak dokuz tur görüşmenin ardından süreç, 2015 yılında durdurulmuştu.

Hindistan Ticaret Bakanı Piyush Goyal ve Yeni Zelanda Ticaret ve Yatırım Bakanı Todd McClay, anlaşmayla tedarik zinciri entegrasyonunun artırılması ve pazar erişiminin iyileştirilmesinin hedeflendiğini söyledi.