Hindistan ve İngiltere serbest ticaret anlaşması imzaladı

Hindistan ve İngiltere hükümetleri tarafından yapılan açıklamada serbest ticaret anlaşması ile çifte katkı sözleşmesinin, üç yıl süren görüşmelerin ardından başarılı bir şekilde imzalandığı duyuruldu.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, “Dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olan Hindistan ile bugün tarihi bir anlaşmaya imza attık. Bu anlaşma, ekonomiyi büyütecek ve İngiliz halkı ile iş dünyasına fayda sağlayacak,” dedi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, “Hindistan ve İngiltere, karşılıklı fayda sağlayacak serbest ticaret anlaşmasının yanı sıra çifte katkı sözleşmesi imzaladı,” ifadelerini kullandı.

İngiltere hükümeti, ikili ticaret hacminin 25,5 milyar £ artmasının beklendiğini söyledi. 2024 yılında ikili ticaret hacmi yıllık %8,3 artışla 42,6 milyar £ seviyesinde yer almıştı.

2024 yılının sonunda İngiltere’nin, en büyük 11. ticaret partneri olan Hindistan ile mal ve hizmet ticaretindeki açığı 8,4 milyar £ olarak kayıtlara geçmişti.

Hindistan ise İngiltere’ye uyguladığı vergilerin %90’ını düşürecek ve önümüzdeki 10 yıl içerisinde ithalatın %85’ine vergi uygulamayacak.

Bununla birlikte çifte katkı sözleşmesi kapsamında İngiltere’de geçici olarak çalışan Hindistan vatandaşları üç yıla kadar ulusal sigorta ödemelerinden muaf tutulacak.

Hindistan, yaklaşık 60 milyar $ seviyesinde yer alan ikili ticaret hacminin 2030 yılına kadar ikiye katlanmasını öngörüyor.