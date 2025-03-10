Hindistan ve AB serbest ticaret anlaşması görüşmelerine yeniden başlıyor

Hindistan hükümeti, Avrupa Birliği ile serbest ticaret anlaşmasına yönelik görüşmelerin sekiz yıllık aranın ardından bugün yeniden başlayacağını duyurdu.

AB Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komiseri Maros Sefcovic’in Hindistan’a düzenlediği ziyarette tarafların dengeli ve karşılıklı fayda sağlayacak bir anlaşmaya yönelik çalışmaları hızlandırmanın yollarını görüştüğü ifade edildi.

Serbest ticaret anlaşmasının imzalanacağı tarihe ilişkin resmî açıklama yapılmadı. Ancak Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in geçtiğimiz ay Yeni Delhi’de gerçekleştirdikleri görüşmede ABD Başkanı Donald Trump’ın vergi tehdidinden dolayı Hindistan ile AB arasındaki serbest ticaret anlaşmasının neticelendirilmesi konusunda anlaşmaya vardıkları dile getirildi.

Aynı zamanda tarafların yatırımların korunması ve coğrafi işaretlere yönelik anlaşmalar için de görüşeceği bildirildi.

2023-24 mali yılında Hindistan’ın AB’ye mal ve hizmet ticaret hacmi sırasıyla yaklaşık 76 milyar $ ve 30 milyar $ seviyelerinde yer alırken, AB’nin Hindistan’a mal ve hizmet ticaret hacmi de sırasıyla 61,5 milyar $ ve 23 milyar $ seviyelerinde kaydedildi.