Hindistan kısa süre içerisinde nakliye sektörüne yönelik 3 milyar $’lık finansmanı onaylayacak

Hindistan hükümetine yakın kaynaklar, hükümetin nakliye sektörünü geliştirmeye yönelik 3 milyar $’lık finansmanı kısa süre içerisinde onaylamasının beklendiğini belirtti.

Nakliye Bakanlığının, 3 milyar $ değerindeki Denizcilik Geliştirme Fonu’nun hazırlık aşamasını tamamladığı ve nihai onay için Bakanlar Kuruluna ilettiği ifade edildi.

Bununla birlikte Maliye Bakanlığının, bu yılın Şubat ayında gerçekleşen 2025-26 mali yılı bütçe görüşmelerinde nakliye sektörünün geliştirilmesine yönelik benzer bir öneride bulunduğu da öğrenildi.

Bu doğrultuda finansman, hisse ve borçlanma senetleri aracılığıyla nakliye sektörüne maddi destek sağlayacak. %49’unu hükümetin ve kalan %51’ini diğer devlet kuruluşları, devlete bağlı şirketler, finans kurumları ve özel sektörün karşılayacağı finansmanın değeri başlangıçta 3 milyar $ seviyesinde yer alacak.

Finansman ile gemi satın alımlarının karşılanması ve küresel taşımacılıkta Hindistan bayraklı gemilerin payının 2047 yılına kadar %20’ye çıkarılması hedefleniyor.

Ayrıca yerel filonun genişlemesiyle yabancı gemilere olan bağımlılığın azalması, ödemeler dengesinin iyileştirilmesi ve Hindistan’ın denizcilik alanındaki stratejik çıkarlarının güvence altına alınması bekleniyor.