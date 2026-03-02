ABD ve İsrail’in İran’a saldırısı sonrası Hindistan limanlarında konteyner hareketi neredeyse durdu

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırısı, Hindistan limanlarındaki konteyner hareketini neredeyse tamamen durma noktasına getirdi, Dubai, İran, Kuveyt, Sharjah ve Doha’ya yönelik sevkiyatlar ciddi şekilde etkilendi.

Liman kaynaklarına göre Cumartesi öğleden sonra itibarıyla tüm konteyner hareketleri durdu. Etkilenen konteyner sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, armatörlerden alınan bilgilere göre Hindistan’ın başlıca limanlarında en az 2.500-3.000 konteyner hareketinin aksadığı tahmin ediliyor.

Mumbai yakınlarındaki Jawaharlal Nehru Port’ta Orta Doğu limanlarına gönderilmesi planlanan yaklaşık 300 konteynerin beklediği, Gujarat’taki Mundra Port’ta ise yaklaşık 2.000 konteynerin mahsur kaldığı öğrenildi.

Bu arada Hindistan Ticaret Bakanlığı, saldırının Hindistan’ın ticaret akışları üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere 2 Mart Pazartesi günü ihracatçılar, armatörler ve lojistik firmalarıyla bir toplantı düzenliyor.

Bir hükümet yetkilisi, toplantıda Orta Doğu’daki hızla tırmanan durumun deniz taşımacılığı, navlun fiyatları ve Hindistan’ın ticareti açısından kritik lojistik koridorlar üzerindeki etkilerinin ele alınacağını belirtti.

İhracatçılar, çatışmanın Hindistan’ı Körfez bölgesine, Kuzey Amerika’ya ve Avrupa’ya bağlayan iki kritik deniz geçidi olan Hürmüz ve Babülmendep boğazları üzerinden geçen ticaret rotalarını sekteye uğrattığı yönünde endişelerini dile getirdi.