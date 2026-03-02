 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD...

ABD ve İsrail’in İran’a saldırısı sonrası Hindistan limanlarında konteyner hareketi neredeyse durdu

Pazartesi, 02 Mart 2026 09:25:34 (GMT+3)   |   Kalküta

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırısı, Hindistan limanlarındaki konteyner hareketini neredeyse tamamen durma noktasına getirdi, Dubai, İran, Kuveyt, Sharjah ve Doha’ya yönelik sevkiyatlar ciddi şekilde etkilendi.

Liman kaynaklarına göre Cumartesi öğleden sonra itibarıyla tüm konteyner hareketleri durdu. Etkilenen konteyner sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, armatörlerden alınan bilgilere göre Hindistan’ın başlıca limanlarında en az 2.500-3.000 konteyner hareketinin aksadığı tahmin ediliyor.

Mumbai yakınlarındaki Jawaharlal Nehru Port’ta Orta Doğu limanlarına gönderilmesi planlanan yaklaşık 300 konteynerin beklediği, Gujarat’taki Mundra Port’ta ise yaklaşık 2.000 konteynerin mahsur kaldığı öğrenildi.

Bu arada Hindistan Ticaret Bakanlığı, saldırının Hindistan’ın ticaret akışları üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere 2 Mart Pazartesi günü ihracatçılar, armatörler ve lojistik firmalarıyla bir toplantı düzenliyor.

Bir hükümet yetkilisi, toplantıda Orta Doğu’daki hızla tırmanan durumun deniz taşımacılığı, navlun fiyatları ve Hindistan’ın ticareti açısından kritik lojistik koridorlar üzerindeki etkilerinin ele alınacağını belirtti.

İhracatçılar, çatışmanın Hindistan’ı Körfez bölgesine, Kuzey Amerika’ya ve Avrupa’ya bağlayan iki kritik deniz geçidi olan Hürmüz ve Babülmendep boğazları üzerinden geçen ticaret rotalarını sekteye uğrattığı yönünde endişelerini dile getirdi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Ticaret 

Benzer Haber ve Analizler

Hindistan ve İngiltere serbest ticaret anlaşmasını 24 Temmuz’da imzalayabilir

23 Tem | Çelik Haberler

Hindistan ve EFTA arasındaki serbest ticaret anlaşması 1 Ekim’de yürürlüğe giriyor

21 Tem | Çelik Haberler

Hindistan’da navlun oranları İran-İsrail savaşına rağmen şimdilik değişmedi

24 Haz | Çelik Haberler

Hindistan ve AB’nin serbest ticaret anlaşmasını yıl sonuna kadar imzalaması bekleniyor

12 Haz | Çelik Haberler

Hindistan ve İngiltere serbest ticaret anlaşması imzaladı

07 May | Çelik Haberler

Hindistan kısa süre içerisinde nakliye sektörüne yönelik 3 milyar $’lık finansmanı onaylayacak

30 Nis | Çelik Haberler

Jawaharlal Nehru Hindistan’ın en büyük konteyner limanı olacak

27 Mar | Çelik Haberler

Hindistan ve Yeni Zelanda serbest ticaret anlaşması görüşmelerine yeniden başladı

17 Mar | Çelik Haberler

Hindistan ve AB serbest ticaret anlaşması görüşmelerine yeniden başlıyor

10 Mar | Çelik Haberler

Hindistan ve İngiltere serbest ticaret anlaşması görüşmelerine yeniden başlıyor

25 Şub | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis