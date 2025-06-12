Hindistan ve AB’nin serbest ticaret anlaşmasını yıl sonuna kadar imzalaması bekleniyor

SteelOrbis’in kaynaklardan edindiği bilgilere göre Hindistan ve Avrupa Birliği, serbest ticaret anlaşmasını bu yılın sonuna kadar imzalayabilir.

Hindistan Dışişleri Bakanı S. Jaishankar, tarafların serbest ticaret anlaşması görüşmelerinde şu zamana kadar çok iyi ilerleme katettiği ve yıl sonuna kadar görüşmelerin tamamlanıp anlaşmanın imzalanması ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.

Yakın zaman içerisinde anlaşmaya varılabileceğini söyleyen Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanı Piyush Goyal, “Anlaşmaya çok yakınız. Çözülmesi gereken birkaç konu kaldı. Her iki taraf da birbirlerinin hassasiyetlerine saygı göstermeyi ve geçmişte tarafların anlaşmasını engelleyen sorunların ortaya çıkmasına izin vermemeyi kabul etti,” şeklinde konuştu.

Öte yandan İsveç de uzun süredir bekleyen AB-Hindistan serbest ticaret anlaşmasının bir an önce sonuçlandırılması çağrısında bulundu. İsveç Uluslararası Kalkınma İş Birliği ve Dış Ticaret Bakanı Benjamin Dousa, vergilerin azaltılması ve uyumluluğun kolaylaştırılmasının her iki bölge için de önemli ekonomik kazançlar sağlayabileceğini söyledi.