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Jawaharlal Nehru Hindistan’ın en büyük konteyner limanı olacak

Perşembe, 27 Mart 2025 14:59:15 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan’ın Mumbai kentinde yer alan Jawaharlal Nehru limanının işletmecisi Jawaharlal Nehru Port Authority (JNPA), konteyner elleçleme kapasitesini bu yılın Nisan ayına kadar 10 milyon TEU seviyesine çıkaracağını ve bu sayede ülkenin en büyük konteyner elleçleme limanı haline geleceğini duyurdu.

Singapur Limanı’na tahsis edilen Bharat Mumbai konteyner terminalinin ikinci etabının önümüzdeki ay tamamlanmasıyla limanın elleçleme kapasitesinin yıllık 7,7 milyon TEU seviyesinden 10,1 milyon TEU seviyesine çıkacağı ifade edildi.

Söz konusu liman, 2024 yılına kıyasla %10 artışla şu an %90 kapasiteyle faaliyet gösteriyor.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Ticaret 

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