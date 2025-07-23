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Hindistan ve İngiltere serbest ticaret anlaşmasını 24 Temmuz’da imzalayabilir

Çarşamba, 23 Temmuz 2025 16:04:01 (GMT+3)   |   Kalküta

SteelOrbis’in kaynaklardan edindiği bilgilere göre Hindistan ve İngiltere, serbest ticaret anlaşmasının taslağını onayladı. Anlaşmanın 24 Temmuz tarihinde resmi olarak imzalanmasının planlandığı bildirildi.

Resmi adı Hindistan-İngiltere Kapsamlı Ekonomi ve Ticaret Anlaşması olan anlaşma, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin 23 Temmuz tarihinde başlayan Londra ziyareti sırasında imzalanacak.

Anlaşma, mal, hizmet, inovasyon, kamu alımları ve fikri mülkiyet hakları gibi konuları kapsıyor ve ikili ticareti 2030 yılına kadar iki kat artışla 120 milyar $’a çıkarmayı hedefliyor.

Ancak ikili yatırım anlaşmasına yönelik müzakereler devam ediyor.

Serbest ticaret anlaşması, taraflar tarafından imzalanıp onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Ticaret 

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