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Hindistan’da navlun oranları İran-İsrail savaşına rağmen şimdilik değişmedi

Salı, 24 Haziran 2025 14:15:00 (GMT+3)   |   Kalküta

İran ve İsrail arasındaki savaşa rağmen Hindistan’da navlun oranları büyük ölçüde değişiklik göstermedi. Ancak hükümet yetkilileri, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatması halinde durumun kontrolden çıkma ihtimaline karşı süreci yakından izlediklerini belirtti.

Yetkililer, Hürmüz Boğazı’nın kapatılması durumunda Batı Asya ticaret rotalarındaki yük taşımacılığında ciddi aksamalar yaşanacağına ve navlun oranlarının hızla artacağına yönelik endişeler doğrultusunda Ticaret Bakanlığının, Orta Doğu’daki durumu gözlemlemekle görevlendirildiğini ifade etti.

Bununla birlikte bakanlığın hava kargo şirketleri, sigorta şirketleri ve kargo elleçleme şirketleri dahil olmak üzere birçok sektör paydaşıyla görüşmeler gerçekleştirdiği, aynı zamanda savaşın tırmanması ve bölgedeki ticaretin kötüleşmesi ihtimaline karşı acil durum planlaması için bilgi topladığı paylaşıldı.

Hindistan merkezli Küresel Ticaret Araştırma Girişimi (GTRI), “Hindistan’ın ham petrol ithalatının yaklaşık %60-65’inin geçtiği Hürmüz Boğazı’nda meydana gelebilecek aksamalar endişe yaratıyor. Burada yaşanacak herhangi bir abluka veya artan askeri hareketlilik, Hindistan’ın enerji güvenliğini ciddi ölçüde etkileyecek, petrol fiyatlarını artıracak ve ülkede enflasyonist baskılara yol açacak. Savaşın daha geniş bir alana yayılması Hindistan’ın, Irak, Ürdün, Lübnan, Suriye ve Yemen dahil olmak üzere Batı Asya ile olan ticaretini tehdit altına sokabilir. Hindistan’ın Batı Asya’ya ihracatı 8,6 milyar $ ve buradan yaptığı ithalat ise 33,1 milyar $ seviyelerinde yer alıyor,” dedi.

Hindistan’ın en büyük bankası olan State Bank of India’nın (SBI) araştırma birimi tarafından yayımlanan raporda, “ABD’nin doğrudan askeri müdahale ile dahil olduğu İran-İsrail savaşının kızışması, özellikle ham petrol fiyatlarının yükselmesi ve küresel tedarik zincirindeki aksamalar yoluyla Hindistan’ın ekonomik istikrarını ciddi bir risk altına sokuyor,” ifadelerine yer verildi.

Hindistan, ham petrol ihtiyacının yaklaşık %90’ını ithalat yoluyla karşılıyor ve bu sevkiyatların yaklaşık %40’ı İran ile Umman arasındaki Hürmüz Boğazı’ndan geçiyor. Küresel petrol tüketiminin yaklaşık %20’sinin geçtiği boğaz, yoğunlaşan çatışmalar nedeniyle tehdit altında.

Hindistan İran'dan ham petrol ithalatı yapmasa da Hürmüz Boğazı’ndaki aksamalar diğer önemli ihracatçıların ticaret akışını ciddi ölçüde etkileyebilir. SBI’ın raporuna göre 2024 yılında boğazdan günlük ortalama 20 milyon varil geçiş yaptı ve söz konusu hacmin yönlendirilebileceği alternatif rotaların sayısı oldukça az.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Ticaret 

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