LKAB’nin satış gelirleri güçlü dolar kuru sayesinde dördüncü çeyrekte arttı

Cuma, 17 Şubat 2023 14:26:51 (GMT+3) | İstanbul

İsveçli demir cevheri üreticisi LKAB, geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğine ve tamamına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde LKAB, bir önceki yılın dördüncü çeyreğinde kaydedilen 3,16 milyar SEK net kâra kıyasla 2,94 milyar SEK (279,55 milyon $) net kâr açıkladı. Söz konusu çeyrekte şirketin satış gelirleri güçlü dolar kurunun etkisiyle yıllık %9,7 artışla 9,95 milyar SEK (945,37 milyon $) seviyesinde yer aldı. Düşen demir cevheri fiyatları ve teslimat hacimlerinin etkisi olumsuz oldu. Aynı dönemde şirket 2021 yılının dördüncü çeyreğinde kaydedilen 2,81 milyar SEK faaliyet kârına kıyasla 2,67 milyar SEK (253,99 milyon $) faaliyet kârı açıkladı.

Dördüncü çeyrekte şirketin demir cevheri üretimi yıllık %5,9 düşüşle 6,3 milyon mt olurken, şirketin sevkiyatları ise yıllık %5,8 düşüşle 6,4 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Üretim Kiruna’daki peletleme tesislerinde meydana gelen aksaklıklardan etkilendi.

2022 yılında ise LKAB’nin net kârı, 2021 yılında kaydedilen 28,38 milyar SEK net kâra kıyasla 18,68 milyar SEK (1,77 milyar $) seviyesine gerilerken, satış gelirleri yıllık %4,6 düşüşle 46,54 milyar SEK (4,42 milyar $) seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde şirket, 2021 yılında kaydedilen 26,89 milyar SEK faaliyet kârına kıyasla 20,79 milyar SEK ($1,97 milyar) faaliyet kârı kaydetti.

Geçtiğimiz yıl şirketin demir cevheri üretimi yıllık %6,3 düşüşle 25 milyon mt olurken, demir cevheri sevkiyatları yıllık %4,4 düşüşle 25,8 milyon mt seviyesinde yer aldı.