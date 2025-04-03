Liverpool limanı çelik ithalatında yeni rekor kırdı

İngiltere’de bulunan Liverpool limanının işletmecisi İngiltere merkezli Peel Ports Group, liman üzerinden 2024 yılında 702.000 mt çelik ithal edilerek ithalat tonajında rekor kırıldığını açıkladı.

Liman üzerinden yapılan ithalatın yaklaşık %85’ini, inşaat, otomotiv, tarım, yenilenebilir enerji, sağlık ve imalat gibi birçok sektörde kullanılan sac oluşturdu.

Şirket, önceki rekorun 50.000 mt üzerinde yer alan bu tonajın çelik sektörünü desteklemek için limana yapılan önemli yatırımlar sayesinde mümkün olduğunu ifade etti.

Peel Ports Group yakın zamanda limanda yer alan Alexandra Kompleksi’nde yeni bir rıhtım geliştirme projesi için 2 milyon £’luk yatırım yapmış ve kargo faaliyetlerini genişletmişti. Bununla birlikte 2025 yılında limanda sac ve değerli metal elleçleme kabiliyetlerinin geliştirilmesi adına depo alanı için de yatırım yapıldı.