Tata Steel UK: İthalat kotalarının azalması İngiliz çelik üreticilerine fayda sağlayabilir

Hindistan merkezli Tata Steel Limited’in bağlı kuruluşu Tata Steel UK, İngiltere hükümetinin vergisiz ithal çelik kotalarını azaltmayı değerlendirmesiyle birlikte ülkedeki çelik ticaret politikasında önemli bir değişimin eşiğinde olunabileceğini belirtti. Vergisiz ithalat kota tonajının azaltılması, Tata Steel UK başta olmak üzere yerel üreticiler için somut faydalar doğurabilir.

Söz konusu olası değişiklik, SteelOrbis tarafından daha önce de bildirildiği üzere ülkeye vergisiz olarak giren çelik miktarının azaltılmasını içeriyor. Bu adım, küresel ölçekte arz fazlası ve Çin’in ihracatındaki artışın tetiklediği baskıların giderek yoğunlaştığı bir döneme denk geliyor. Birçok ülke ticaret koruma önlemlerini güçlendirmiş durumda ve İngiltere de mevcut çerçevenin amacına hâlâ hizmet edip etmediğini yeniden değerlendiriyor.

Yerel üreticiler için olası etkiler

Hükümet kota tonajını azaltırsa Tata Steel UK ve genel olarak yerel sektör için oluşabilecek faydalar:

İndirimli ithalatla rekabet eden İngiliz üreticiler için daha dengeli bir rekabet ortamı,

Bazı ürün gruplarında İngiltere 'deki toplam talebi aşan mevcut kotaların yarattığı piyasa bozulmalarının azalması,

Cansız küresel talep karşısında yerel tedarik imkânlarının artması ve siparişlerin daha istikrarlı hale gelmesi,

Düşük fiyatlı ithalatın başka pazarlardan İngiltere ’ye yönelmesinin önlenmesi ve ticaret ortaklarıyla daha uyumlu bir yapı şeklinde sıralanıyor.

Tata Steel UK Uluslararası Ticaret ve Uyum Direktörü Vlad Darahan, “İngiltere'nin mevcut kotaları yabancı tedarikçiler için fazla cömert ve bazı kalemlerde toplam talebin de üzerinde yer alıyor. Bu durum, İngiltere’nin ucuz ithalatın yöneldiği bir pazara dönüşmesi riskini doğuruyor. Hükümeti ülkenin gerçek ihtiyaçlarıyla uyumlu, daha net ve daha sıkı bir sistemi hızlıca devreye almaya çağırıyoruz. Bunu yaparken AB ile yapıcı ticari ilişkilerin de korunması önemli,” dedi.

Sektör süreci yakından izliyor

Henüz nihai bir karar açıklanmış olmasa da daha dengeli ve koruyucu bir ticaret ortamı ihtimali sektör genelinde olumlu karşılanıyor. Vergisiz çelik ithalatına getirilebilecek olası bir kısıtlama, küresel zorlukların arttığı bir dönemde İngiltere imalat sanayisini destekleyerek Tata Steel UK gibi üreticilerin rahat bir nefes almasını sağlayabilir.