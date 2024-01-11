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BMRA: İngiltere’nin hurda ihracatını kısıtlaması fiyatlar üzerinde olumsuz etki yaratacak

Perşembe, 11 Ocak 2024 12:00:59 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Britanya Metal Geri Dönüşüm Birliği (BMRA), İngiltere’nin karbondan arındırma hedefine katkıda bulunması beklenen hurda ihracat kısıtlamalarının hurda fiyatlarını yıkıcı bir şekilde olumsuz etkileyeceğini ve birçok metal geri dönüşüm şirketinin varlığını tehlikeye atacağını belirtti. İngiliz ticaret birliği UK Steel planlanan tüm elektrik ark ocakları devreye alınırsa maksimum hurda talebinin yaklaşık yedi milyon mt olacağını öngörüyor. Dolayısıyla BMRA bu tüketim seviyesinde bile yaklaşık 3 milyon mt hurda arzı fazlası ortaya çıkacağını söyledi.

İngiltere’nin ihracat yoluyla bir kaynağı (hurdayı) yok etmediğini yalnızca toplama ve geri dönüşüm seviyelerini en üst düzeye çıkardığını kaydeden BMRA, herhangi bir kısıtlamanın geri dönüşüm seviyelerini tehlikeye atabileceği konusunda uyardı. Birlik İngiliz metal geri dönüşümcülerinin yalnızca iç piyasa yeterince büyük olmadığından ihracat yaptığını belirtti. BMRA, “Yerel talep arttıkça geri dönüşümcüler bu talebi rahatlıkla karşılayacak,” dedi.


Etiketler: Hurda Hammaddeler İngiltere Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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