İngiltere hükümeti koruma önlemleri sona erdiğinde çelik sektörünü korumak için bilgi toplamaya başladı

İngiltere Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (DBT), İngiltere çelik sektörünün fiyatları haksız yere indiren, kârlılığı azaltan ve düşük karbonlu teknolojilere yönelik yatırımların önüne geçen çelik kapasitesi fazlasından kaynaklanan artan bir baskıyla karşı karşıya olduğunu belirtti. 2026 yılının Haziran ayında mevcut çelik koruma önlemlerinin sona ermesinin ardından bu büyüyen küresel sorunun ele alınması ve İngiltere çelik sektörünün desteklenmesi gerektiğinin farkında olan DBT, çelik üreticileri, distribütörleri ve son kullanıcılar gibi çelik tedarik zincirindeki paydaşlardan çelik ithalatına yönelik yeni politikalar geliştirmek için gereken bilgiler hakkında bildirim talep etti.

Paydaşların mevcut çelik üretimleri, ithalatı ve ihracatı; mevcut çelik koruma önlemlerinin yerel üretim ve çelik ithalatı üzerindeki etkisi; ve hükümetin çelik sektörünü kapasite fazlasından nasıl koruyabileceğine ilişkin bildirimde bulunması isteniyor. Alınan kararlarda paydaşlardan gelen geri bildirimlerin dikkate alınacağı ifade edildi.