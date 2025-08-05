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Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı 2025 yılının ilk yarısında %28,2 yükseldi

Salı, 05 Ağustos 2025 12:05:28 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre Haziran ayında inşaat demiri ihracatı aylık %19,1 düşüşle ve yıllık %40,7 artışla 295.351 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri de aylık %21,2 düşüş ve yıllık %29,2 artışla 159,24 milyon $ olarak kaydedildi.

Bu yılın ilk altı ayında ise, Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık %28,2 artışla 2,02 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %20,4 artışla 1,1 milyar $ seviyesine çıktı.

Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı - Son 12 ay

Aynı dönemde, Türkiye'nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, yıllık %32,7 artışla 369.563 mt inşaat demiri ihracatı yapılan Yemen oldu. Yemen’i Türkiye'den %76,6 artışla 224.465 mt inşaat demiri satın alan Romanya ve %31,5 artışla 125.214 mt inşaat demiri ithal eden Arnavutluk takip etti.

Türkiye'nin ilk altı ayda en çok inşaat demiri ihraç ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  Ocak-Haziran 2025 Ocak-Haziran 2024 Yıllık değişim
(%)		 Haziran 2025 Haziran 2024

Yıllık değişim

 (%)
Yemen 369.563 278.444 32,72 35.000 19.008 84,13
Romanya 224.465 127.088 76,62 64.068 5.602 1043,66
Arnavutluk 125.214 95.198 31,53 25.285 7.372 242,99
Suriye 89.330 50.797 75,86 14.816 10.642 39,22
KKTC 85.374 - - 14.376 - -
Gürcistan 76.147 419.999 -81,87 15.751 - -
İngiltere 74.010 - - 7.901 - -
Ürdün 65.273 - - - - -
Şili 51.926 175.024 -70,33 4.920 5.920 -16,89
Litvanya 50.565 13.944 262,63 - - -

Türkiye’nin inşaat demiri ihracat dağılımı - Ocak-Haziran 2025


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Türkiye Gürcistan İngiltere Romanya Suriye KKTC Yemen Arnavutluk Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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