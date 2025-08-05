Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı 2025 yılının ilk yarısında %28,2 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre Haziran ayında inşaat demiri ihracatı aylık %19,1 düşüşle ve yıllık %40,7 artışla 295.351 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri de aylık %21,2 düşüş ve yıllık %29,2 artışla 159,24 milyon $ olarak kaydedildi.
Bu yılın ilk altı ayında ise, Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık %28,2 artışla 2,02 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %20,4 artışla 1,1 milyar $ seviyesine çıktı.
Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı - Son 12 ay
Aynı dönemde, Türkiye'nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, yıllık %32,7 artışla 369.563 mt inşaat demiri ihracatı yapılan Yemen oldu. Yemen’i Türkiye'den %76,6 artışla 224.465 mt inşaat demiri satın alan Romanya ve %31,5 artışla 125.214 mt inşaat demiri ithal eden Arnavutluk takip etti.
Türkiye'nin ilk altı ayda en çok inşaat demiri ihraç ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Haziran 2025
|Ocak-Haziran 2024
|Yıllık değişim
(%)
|Haziran 2025
|Haziran 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|Yemen
|369.563
|278.444
|32,72
|35.000
|19.008
|84,13
|Romanya
|224.465
|127.088
|76,62
|64.068
|5.602
|1043,66
|Arnavutluk
|125.214
|95.198
|31,53
|25.285
|7.372
|242,99
|Suriye
|89.330
|50.797
|75,86
|14.816
|10.642
|39,22
|KKTC
|85.374
|-
|-
|14.376
|-
|-
|Gürcistan
|76.147
|419.999
|-81,87
|15.751
|-
|-
|İngiltere
|74.010
|-
|-
|7.901
|-
|-
|Ürdün
|65.273
|-
|-
|-
|-
|-
|Şili
|51.926
|175.024
|-70,33
|4.920
|5.920
|-16,89
|Litvanya
|50.565
|13.944
|262,63
|-
|-
|-
Türkiye’nin inşaat demiri ihracat dağılımı - Ocak-Haziran 2025