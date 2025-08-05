Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı 2025 yılının ilk yarısında %28,2 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre Haziran ayında inşaat demiri ihracatı aylık %19,1 düşüşle ve yıllık %40,7 artışla 295.351 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri de aylık %21,2 düşüş ve yıllık %29,2 artışla 159,24 milyon $ olarak kaydedildi.

Bu yılın ilk altı ayında ise, Türkiye 'nin inşaat demiri ihracatı yıllık %28,2 artışla 2,02 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %20,4 artışla 1,1 milyar $ seviyesine çıktı.

Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı - Son 12 ay

Aynı dönemde, Türkiye 'nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, yıllık %32,7 artışla 369.563 mt inşaat demiri ihracatı yapılan Yemen oldu. Yemen’i Türkiye 'den %76,6 artışla 224.465 mt inşaat demiri satın alan Romanya ve %31,5 artışla 125.214 mt inşaat demiri ithal eden Arnavutluk takip etti.

Türkiye 'nin ilk altı ayda en çok inşaat demiri ihraç ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Haziran 2025 Ocak-Haziran 2024 Yıllık değişim

(%) Haziran 2025 Haziran 2024 Yıllık değişim (%) Yemen 369.563 278.444 32,72 35.000 19.008 84,13 Romanya 224.465 127.088 76,62 64.068 5.602 1043,66 Arnavutluk 125.214 95.198 31,53 25.285 7.372 242,99 Suriye 89.330 50.797 75,86 14.816 10.642 39,22 KKTC 85.374 - - 14.376 - - Gürcistan 76.147 419.999 -81,87 15.751 - - İngiltere 74.010 - - 7.901 - - Ürdün 65.273 - - - - - Şili 51.926 175.024 -70,33 4.920 5.920 -16,89 Litvanya 50.565 13.944 262,63 - - -

Türkiye’nin inşaat demiri ihracat dağılımı - Ocak-Haziran 2025