UK Steel karbondan arındırma hedefleri için hurda ihracatının sınırlandırılmasını istiyor

Perşembe, 07 Aralık 2023 10:38:50 (GMT+3) | İstanbul

İngiliz ticaret birliği UK Steel İngiltere çelik sektörü karbondan arındırma hedefine ulaşmak için üç kat daha fazla hurdaya ihtiyaç duyacağından hükümetten hurda arzını korumak için harekete geçmesini istedi. Küresel hurda talebinin karbondan arındırma çabalarıyla 2030 yılına kadar %30 ve 2050 yılına kadar ise %60’ın üzerinde artış göstermesi beklenirken, 43 ülke halihazırda ihracat kısıtlamaları getirdi ve AB sürdürülebilir faaliyetler yürütmedikleri sürece 2027 yılından itibaren OECD üyesi olmayan ülkelere yönelik ihracata kısıtlama getirecek.

Ticaret birliğinin yayımladığı yeni rapora göre ülke yılda 10 milyon mt’un üzerinde hurda üretiyor ancak üretimin %80’ini ihraç ediyor. İngiltere’nin hurda ihracatının yarısından fazlası OECD üyesi olmayan ülkelere yapılıyor. UK Steel hükümetten bu önemli hammaddenin yurt içinde kalması için gereken koşulları oluşturmasını istiyor.

Hurda ihracatının aynı zamanda çevresel etkileri de olduğundan, UK Steel ülkenin hurda ihraç ettikten sonra ithal edilen çeliğin İngiltere’de hurdanın işlenmesine kıyasla her yıl ilave 1,5 milyon mt karbon emisyonu artışına yol açtığını tahmin ediyor.

UK Steel’in Genel Direktörü Gareth Stace, “İngiltere çelik sektörü yurt içinde üretilen hurdanın tamamını kullanmayacak ve bir kısmı ihraç edilecek ancak dengeyi doğru kurmamız gerekiyor. Bu değerli malzemenin büyük miktarlarda ihraç edilmesi yalnızca karbon ayak izini artırır,” şeklinde yorum yaptı.