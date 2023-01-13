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Liberty Steel UK yüksek katma değerli çelik üretimine odaklanacak

Cuma, 13 Ocak 2023 14:25:43 (GMT+3)   |   İstanbul
       

GFG Alliance’ın bağlı kuruluşu İngiltere merkezli Liberty Steel UK (LSUK), İngiltere çelik sektörünün yaşadığı ciddi rekabet sıkıntıları karşısında tesisleri ve çalışanlarına sürdürülebilir bir gelecek sağlamak amacıyla yeniden yapılandırma programının bir sonraki aşamasını uygulayacağını açıkladı.

Buna göre şirket, Rotherham, Stocksbridge ve Brinsworth’ta bulunan Specialty Steel UK (SSUK) tesislerinde yüksek katma değerli alaşımlı çelik üretimine odaklanacak. Rekabetçi olmayan enerji maliyetlerinin olumsuz etkisini azaltmak için Rotherham’daki üretim azaltılacak. Buna ek olarak Liberty Steel Newport ve Liberty Performance Steel West Bromwich tesisleri de askıya alındı.

Liberty Steel UK piyasa koşulları uygun hale geldiğinde üretimini ve atıl durumdaki tesisleri yeniden başlatmayı, Rotherham’ı da yıllık 2 milyon mt kapasiteye sahip yeşil çelik tesisine dönüştürmeyi hedeflediğini belirtti.

Programın bu aşaması şirket genelinde 440 kişilik istihdamı etkileyebilir.


Etiketler: İngiltere Avrupa Çelik Üretimi Liberty Steel 

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