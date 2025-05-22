Liberty Speciality Steel UK potansiyel alıcıyla görüşmeler yapıyor

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre İflas ve Şirketler Mahkemesi, İngiltere merkezli çelik üreticisi Liberty Steel Group’un bağlı kuruluşu Speciality Steel UK’in (SSUK) duruşmasını şirketin satılma ihtimalinin sonuçlandırılmasına zaman tanımak için 16 Temmuz’a erteledi. Şirketin ismi açıklanmayan potansiyel bir yatırımcıyla görüşmeler yaptığı söyleniyor.

Liberty Steel’in Baş Dönüşüm Sorumlusu Jeffrey Kabel, bu süreyi hem borç yapılandırma çalışmalarını sürdürmek hem de işletmenin satışı da dahil olmak üzere seçenekleri değerlendirmek için kullanacaklarını belirtti. SSUK, 2021 yılında başlıca finansörü Greensill Capital’in iflasıyla sermayeye erişiminin kısıtlamasından bu yana karmaşık bir borç yeniden yapılandırma sürecine girdi. Ancak tüm İngiliz çelik üreticileri gibi SSUK da yıllar öncesine dayanan rekabet gücü sıkıntılarıyla karşı karşıya kaldı.

SSUK 1.450 kişiyi istihdam ediyor ve Rotherham ile Sheffield’de tesisleri bulunuyor. Rotherham tesisi mali sıkıntılar nedeniyle geçtiğimiz yılın Temmuz ayından bu yana faaliyet göstermiyor. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere şirket Rotherham tesisindeki elektrik ark ocağı eritme kapasitesini uygun maliyetle yıllık 2 milyon mt seviyesine çıkarmayı planlıyor.