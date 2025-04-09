İngiltere hükümeti yerel çelik üreticileri için enerji yardımı açıkladı

İngiltere’de çelik konseyi bugün ikinci toplantısını gerçekleştirdi ve British Steel, Tata Steel ve Liberty Steel gibi sektör liderleri bir araya geldi. Öte yandan hükümet, yerel çelik üreticilerini desteklemek amacıyla bazı önlemler açıkladı.

Sanayi Bakanı Sarah Jones, Supercharger paketi kapsamında çelik sektörüne şebeke ücret desteği sağlanacağını ifade etti. Jones, desteğin çelik üreticileri ve diğer enerji yoğun sektörlerin enerji maliyetlerini dünyadaki diğer büyük ekonomilerle aynı seviyelere getireceğini aktardı.

Bununla birlikte destek kapsamında sektöre yönelik ilk ödemeler önümüzdeki ay yapılacak ve yalnızca Mayıs ayında işletmelere 15 milyon £ değerinde enerji yardımı sağlanacak. Destek tam olarak uygulanmaya başladığında ise elektrik fiyatlarında yapılan toplam indirimin bu yıl 320-410 milyon £ seviyesinde yer alması ve önümüzdeki 10 yıl içerisinde 5 milyon £ değerini aşması bekleniyor.