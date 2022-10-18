Liberty Steel UK karbondan arındırma çalışmalarını yeni sürdürülebilir hammaddeyle hızlandırdı

Salı, 18 Ekim 2022 16:00:14 (GMT+3) | İstanbul

GFG Alliance’ın bağlı kuruluşu İngiltere merkezli Liberty Steel UK (LSUK), karbondan arındırma hedefi doğrultusunda elektrik ark ocaklı çelik üretiminde kullanılan antrasitin yerini alabilecek, sürdürülebilir ve çevre dostu yeni bir hammadde olan “ecoke”u çelik üretimine entegre etme denemelerini başarıyla tamamladığını açıkladı. Bu yeni hammadde çeliğin karbon ayak izini %30’a kadar azaltabilecek.

Şirketin Rotherham’da oluşturduğu ekip, antrasit yerine çevresel açıdan sürdürülebilir bir alternatif sunmak için mevcut tüm seçenekleri değerlendirdi ve İngiltere merkezli CPL Industries’i “ecoke” adındaki biyoyakıtın tedarikçisi olarak seçti.

Açıklamaya göre “ecoke”, antrasit ile aynı şekilde elektrik ark ocağına yükleniyor ve çelik üretimi için ideal bir çözüm sağlıyor. “Ecoke”un çevresel faydalarına ek olarak, karbon kredilerinin azaltılması LSUK’un önemli ölçüde maliyet tasarrufu yapmasını sağlayacak.