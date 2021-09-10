﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Liberty Steel Romanya’da son teknoloji boru kaplama hattına yatırım yapacak

Cuma, 10 Eylül 2021 15:28:37 (GMT+3)   |   İstanbul
       

GFG Alliance’ın bağlı kuruluşu İngiltere merkezli Liberty Steel, Romanya’daki bağlı kuruluşu Liberty Tubular Products Galati’nin boru üretimi için son teknoloji kaplama hattına 31 milyon RON (7,41 milyon$) yatırım yapacağını açıkladı.

Boru kaplama hattı için Hollanda’dan ana parçalarla yüklü 80 kamyonun ilk kısmı tedarik edildi ve ekipmanın son parçalarının Eylül ayının sonuna kadar gelmesi bekleniyor. Yüksek derecede otomasyona sahip olacak yeni hattın kurulumunun 2022 yılında başlaması planlanıyor.

Boru kaplama hattı, epoksi reçine, polietilen ve polipropilenin yanı sıra polipropilen köpüğün katmanlarının yıkanmasını, kurutulmasını, kumlanmasını, denetlenmesini ve kaplanmasını içeren yıllık yaklaşık 110.000 mt veya yaklaşık 500.000 metre boru üretim kapasitesine sahip olacak. Hat, borunun dış yüzeyindeki bu kaplamaların yanı sıra epoksi reçine kullanılarak boruların iç yüzeylerinde de kaplama yapabiliyor. Bu şekilde işlem gören borular, petrol, doğal gaz, su veya diğer sıvılar için iletim hatlarında kullanılabilecek.

Liberty Galati Genel Müdürü Aida Nechifor, “Her türlü sıvının güvenli bir şekilde taşınmasında kullanılabilecek kaplamalı boru ürünlere yönelik pazar talebi hızla artıyor. Bu yeni kaplama hattı ile Liberty Tubular Products Galati, bölgede bu tip yüksek kaliteli boru üretme kapasitesine sahip tek üretici olacak,” dedi.


Etiketler: boru  Avrupa Birliği  üretim  borular  Liberty Steel  yatırım  Romanya  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

08 Eyl

Fransa’nın çelik ithalat değeri Ocak-Temmuz döneminde %44,1 artış gösterdi
08 Eyl

Fransa’nın çelik ihracat değeri Ocak-Temmuz döneminde %45,7 arttı
23 Ağu

Ukrayna merkezli Interpipe’ın ham çelik üretimi ve satışları Ocak-Temmuz döneminde arttı
23 Ağu

Japonya’nın ham çelik üretimi Temmuz ayında %1,3 düştü
20 Ağu

EUROFER: AB çelik boru üretimi 2021’de %9,8 toparlanacak, 2022’de %4,6 artacak