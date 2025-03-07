Liberty Pipes Hartlepool enerji altyapısı projesine tedarik etmek üzere hat borusu üretimine başladı

İngiltere merkezli çelik üreticisi Liberty Steel Group, bağlı kuruluşu Liberty Pipes Hartlepool’un bp, Equinor ve TotalEnergies'ten oluşan Northern Endurance Partnership (NEP) ve Net Zero Teesside Power’ın (NZT Power) Teesside merkezli enerji altyapısı geliştirme projesine tedarik etmek üzere hat borusu üretimine başladığını açıkladı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere tedarik sözleşmesi geçtiğimiz yıl imzalanmıştı ve İngiltere’nin karbon emisyonlarını önemli ölçüde azaltacak olan projenin 2027 yılından itibaren ticari faaliyete geçmesi planlanıyor.

Liberty Pipes Hartlepool, toplamda 105 km uzunluğunda açık deniz boru hattı altyapısı üretecek ve bu boru hattı, Kuzey Denizi’nde deniz tabanının 1.000 metre altında bulunan Endurance karbon yakalama ve depolama tesisine karbon taşımak için kullanılacak.