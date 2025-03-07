 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Liberty...

Liberty Pipes Hartlepool enerji altyapısı projesine tedarik etmek üzere hat borusu üretimine başladı

Cuma, 07 Mart 2025 10:49:34 (GMT+3)   |   İstanbul

İngiltere merkezli çelik üreticisi Liberty Steel Group, bağlı kuruluşu Liberty Pipes Hartlepool’un bp, Equinor ve TotalEnergies'ten oluşan Northern Endurance Partnership (NEP) ve Net Zero Teesside Power’ın (NZT Power) Teesside merkezli enerji altyapısı geliştirme projesine tedarik etmek üzere hat borusu üretimine başladığını açıkladı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere tedarik sözleşmesi geçtiğimiz yıl imzalanmıştı ve İngiltere’nin karbon emisyonlarını önemli ölçüde azaltacak olan projenin 2027 yılından itibaren ticari faaliyete geçmesi planlanıyor.

Liberty Pipes Hartlepool, toplamda 105 km uzunluğunda açık deniz boru hattı altyapısı üretecek ve bu boru hattı, Kuzey Denizi’nde deniz tabanının 1.000 metre altında bulunan Endurance karbon yakalama ve depolama tesisine karbon taşımak için kullanılacak.


Etiketler: Boru Borular İngiltere Avrupa Çelik Üretimi Liberty Steel 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de yerel çelik boru fiyatları çoğunlukla aşağı yönlü

07 Mar | Boru

Fransa’nın çelik ithalat değeri 2024’te %11,7 azaldı

07 Mar | Çelik Haberler

Fransa’nın çelik ihracat değeri 2024’te %9,3 düştü

07 Mar | Çelik Haberler

Çin çıkışlı çelik boru fiyatları gevşedi

05 Mar | Boru

Vibhor Steel Tubes yeni boru tesisinde deneme üretimine başladı

04 Mar | Çelik Haberler

ABD ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı arttı

04 Mar | Çelik Haberler

Tubacex’in net kârı 2024 yılında azaldı

03 Mar | Çelik Haberler

Çin’de yerel dikişsiz boru fiyatları yatay, kaynaklı boru fiyatları hafif iniş çıkışlı

28 Şub | Boru

ABD’nin mekanik boru ihracatı Aralık’ta aylık %33,7 düşüş kaydetti

28 Şub | Çelik Haberler

ABD’de yerel boru fiyatları vergilerden kaynaklı stok alımlarına bağlı yükseldi

28 Şub | Boru





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis