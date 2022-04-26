Liberty Ostrava son yıllardaki en iyi üretim sonuçlarını elde etti

Salı, 26 Nisan 2022 10:41:28 (GMT+3) | İstanbul

Çek Cumhuriyeti merkezli çelik üreticisi Liberty Ostrava, Liberty Group tarafından 2019 yılında devralınmasının ardından 2021 yılında üretimde rekor sonuçlar elde ettiğini açıkladı. Buna göre, izabe tesisi geçtiğimiz yılki güçlü çelik talebinden yararlanarak olağanüstü bir üretim gerçekleştirdi ve böylece enerji fiyatlarındaki büyük artışın olumsuz etkilerini tolere etti.

2021 yılında şirket yıllık %33 artışla 2,28 milyon mt sıvı çelik ve yıllık %35 artışla 1,93 milyon mt pik demir üretti. Son iki yılda toplam 2 milyar CZK’nın üzerinde yatırım yapılan bir dizi operasyonel ve teknik iyileştirme sayesinde söz konusu yılda şirketin nihai mamul üretimi neredeyse %30 artarak 2,16 milyon mt seviyesinde yer aldı. Özellikle yassı çelik üretimi yıllık %84 artışla 680.000 mt, uzun çelik üretimi ise %19 artışla 1,5 milyon mt oldu.

Önümüzdeki sekiz yıl içinde Liberty Steel Group Liberty Ostrava’nın karbonsuz yeşil çelik üreticisine dönüştürülmesi için milyarlarca koruna yatırım yapmayı planlıyor. 2030 yılı karbonsuz çelik üretimi programına göre çelikhanedeki mevcut dört tandem fırını iki hibrit elektrik ark ocağıyla değiştirilecek.