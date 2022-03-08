Liberty Magona GFG Alliance’ın yeniden yapılandırma planıyla kapasitesini %20 artıracak

Salı, 08 Mart 2022 15:33:20 (GMT+3) | Brescia

İtalya merkezli galvanizli ve boyalı sac üreticisi Liberty Magona bu yıl kapasitesini %20’den fazla artırmayı planlıyor. Yeni boyalı sac kapasitesi ve yeni galvanizli sac ürün yelpazesiyle kapasitenin artırılması bekleniyor.

Söz konusu hedef Liberty’nin bağlı olduğu GFG Alliance’ın başlıca finansman kaynağı Greensill’in 2021 yılının başında iflas etmesinin ardından genişletilen yeniden yapılandırma ve finansman planının bir parçası.

Liberty Steel Dönüşüm Yetkilisi Jeffrey Kabel, “İngiltere Vergi Dairesi de dahil olmak üzere alacaklılarla yaptığımız görüşmelerde ilerleme kaydettik. Tüm alacaklılara geri ödeme yapmaya kararlıyız,” dedi.

GFG Alliance’ın Yönetim Kurulu Başkanı Sanjeev Gupta “Yeniden finansman girişimlerinin devam etmesi ve işletmelerimizin iyi performans göstermesiyle, dönüşüm planlarımız üzerinde çalıştığımız 2022 kuruluşumuz için biçimlendirici bir yıl olacak. Yeniden yapılandırma ve finansman programlarımız olumlu bir şekilde ilerlemeye devam ederken, ürünlerimize yönelik güçlü talep nedeniyle performansımızı daha da artırmak için operasyonel iyileştirmeler yapıyoruz,” şeklinde yorum yaptı.

Şirketin AB’deki faaliyetlerine bakıldığında, Makedonya merkezli Liberty Skopje üretimini %65 artırarak ayda yaklaşık 20.000 mt’a çıkarmayı planlıyor.

Öte yandan Romanya merkezli Liberty Galati tesisin üretkenliğini artırmak ve çevresel performansını iyileştirmek amacıyla sıcak sac üretim hattını güçlendirmek için 5,5 milyon € yatırım yaparken, Polonya merkezli Liberty Czestochowa başlangıçta ayda 55.000 mt levha sevkiyatı gerçekleştirmeyi içeren “55-65-85” stratejisini başarıyla yerine getirmek için iki adet kesme hattını yenileme çalışmalarına başladı.

Ayrıca Çek Cumhuriyeti merkezli Liberty Ostrava Steckel sıcak şerit haddehanesinde yaklaşık 40 milyon € maliyetle iki yıllık kapsamlı bir modifikasyon programı başlattı. Bu program kapasite kullanımını yılda 1 milyon mt’dan fazla yassı mamule çıkarırken, güvenilirliği ve ürün kalitesini güçlendirecek.

Buna ek olarak Liberty, “Rotherham ve Stocksbridge’deki çelik üretimi, hissedarların sağladığı finansmanla Ekim ayında yeniden başladı ve yılın ilk çeyreğinde devam etti. Şubat ayında gerçekleştirilen çelik üretim projesi planlanan üretim hedeflerini karşıladı,” dedi.