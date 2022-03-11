Liberty Galati yüksek maliyetler nedeniyle yassı mamullere ek ücretler getirdi

Cuma, 11 Mart 2022 17:12:26 (GMT+3) | İstanbul

Romanya merkezli çelik üreticisi Liberty Galati Avrupa’nın doğal kaynaklar açısından BDT ülkelerine bağımlı olduğunu belirtti ve yüksek enerji, girdi ve navlun maliyetleri ile savaş nedeniyle ortaya çıkan tedarik zinciri aksaklıklarının etkisini değerlendirdi. Enerji maliyetlerindeki artışın yanı sıra şirket, hammadde ve tedarikçilerle ilgili fors majörle karşı karşıya kalmaya başladı. Bu nedenle şirket tesislerde devam eden operasyonlar ve tedariklerinin sürekliliği için yassı mamullere ek ücretler uygulayacak.

Şirket üretimdeki veya sevkiyatı bekleyen malzemeler için hemen geçerli olmak üzere sıcak, soğuk ve galvanizli sac için 125€/mt ve sıcak haddelenmiş levha için 200€/mt seviyelerinde ek ücretler getirdi.