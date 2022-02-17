Liberty Częstochowa levha tesisini yenileme çalışmalarını başlattı

Perşembe, 17 Şubat 2022 17:10:09 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere merkezli Liberty Steel'in Polonya merkezli bağlı kuruluşu Liberty Częstochowa levha hatlarını yenileme çalışmalarına başladı. Sipariş sevkiyatlarını iyileştirecek olan yenileme çalışmaları şirketin üretimini önce 55.000 mt, 65.000 mt ve ardından 85.000 mt’a çıkarmayı hedeflediği yeni üretim stratejisine ulaşması için önemli bir adım.

Liberty Częstochowa iki adet kesme hattına sahipti, ancak 1 No’lu hat en son 2012 yılında yenilendi ve son yıllarda sadece acil durumlarda kullanıldı. Bu hat, onarım ve yenileme çalışmaları tamamlandığında geçici olarak sac üretimini üstlenecek. 2 No’lu hat yenilendi. Şirket Nisan ayına kadar her iki hattın da faaliyette olmasını hedefliyor, bu da sac sevkiyatını önemli ölçüde artıracak.

Öte yandan geçtiğimiz yıl Aralık ayında şirketin aylık yeşil slab üretimi geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 16.000 mt’dan 48.000 mt’a yükselirken, haddehanenin yeşil kalın levha üretimi geçtiğimiz yıl Ocak ayındaki 12.000 mt’dan 42.000 mt’a çıktı.