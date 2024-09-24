Polonya merkezli Liberty Częstochowa’nın yeniden yapılanma planı onaylandı

İngiltere merkezli çelik üreticisi Liberty Steel’in Polonyalı bağlı kuruluşu Liberty Częstochowa, alacaklılarının büyük çoğunluğunun şirketin yeniden yapılanma ve yeniden üretime başlama planını onayladığını belirtti. Bu gelişme, tesiste üretimin yeniden başlatılması yönünde atılmış önemli bir adım oldu.

Bu haftanın başında iflas işlemlerinin yeniden başlatılmasına yönelik karara karşı yapılan yeni itirazı destekleyecek olan bu onayın ayrıntıları Częstochowa mahkemesine sunulacak. Liberty Steel Europe’un CEO’su Thomas Gangl, “Alacaklıların büyük çoğunluğu yeniden yapılandırma planımızı onayladığına göre Liberty Częstochowa’yı sürdürülebilir hale getirmek için mahkemeden kararını geri çekmesini talep ediyoruz,” şeklinde konuştu.

Buna ek olarak Liberty temyiz başvurusunu kazanması halinde daha önce yapılan herhangi bir kiralama anlaşmasını derhal iptal edeceğini bildirdi. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Eylül ayının başında Liberty Częstochowa’nın iflas süreci yetkilisi Adrian Dzwonek, Eylül sonuna kadar kiracı seçileceğini belirtmişti. Almanya merkezli çelik ticaret şirketi Steel Mont GmbH ve Ukraynalı çelik üreticisi Metinvest şirketin varlıklarıyla ilgilendiklerini bildirmişti.