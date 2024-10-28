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Polonyalı Liberty Częstochowa’nın iflası kesinleşti

Pazartesi, 28 Ekim 2024 10:43:40 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Yerel basında çıkan haberlere göre İngiltere merkezli çelik üreticisi Liberty Steel'in Polonya merkezli bağlı kuruluşu Liberty Częstochowa’nın son itirazını reddeden Częstochowa mahkemesi, şirketin iflasını kesinleştirdi. Nihai olduğu ve temyiz edilemeyeceği bildirilen iflas kararı, Polonya çelik piyasasının geleceğine yönelik soru işaretlerine neden oldu.

İflas kararı, şirketin geçtiğimiz yılın sonunda üretiminin durmasına yol açan mali sorunlarına dayanıyor. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere birkaç hafta önce Liberty Steel, Częstochowa çelik tesislerini kiralamak üzere oldukça rekabetçi bir teklif sunmuş ve mahkemenin Liberty Częstochowa’nın iflas sürecini başlatma kararına ikinci defa itirazda bulunmuştu. İlk iflas kararı Temmuz ayının sonunda verilmişti.

Şirkete atanan vekil, kreditörlerin yanı sıra çelik tesisi varlıklarını kiralayabilecek ve daha sonra satın alabilecek şirketlerle de görüşüyor. Savaş nedeniyle çelik üretim kapasitesinin neredeyse yarısını kaybeden Ukrayna merkezli Metinvest ciddi adaylar arasında yer alıyor.


Etiketler: Polonya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Liberty Steel 

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