Liberty Steel Polonya’daki Częstochowa çelik tesisini kiralamak üzere teklif verdi

İngiltere merkezli çelik üreticisi Liberty Steel, Polonya’da bulunan Częstochowa çelik tesislerini kiralamak üzere oldukça rekabetçi bir teklif sunduğunu açıkladı. Şirket ayrıca Częstochowa mahkemesinin Liberty Częstochowa’nın iflas sürecini yeniden başlatma kararına itirazda bulundu.

Teklifin bir parçası olarak şirket, vekaleten atanan yönetime ödenmemiş faturaların ve çalışanların Eylül ayı maaşlarının ödenmesi için gereken finansmanı vereceğini taahhüt etti. Bu taahhüt, şirketin varlıklarının değerini koruyacak ve işletme varlıklarının ipotek altına alınmasını önleyecek.

Buna ek olarak SteelOrbis’in bildirdiği üzere yakın zamanda Liberty’nin alacaklılarının büyük çoğunluğu şirketin yeniden yapılandırma ve yeniden üretime başlama planını onaylamıştı.

Liberty Steel Europe’un CEO’su Thomas Gangl, “Kira teklifimizin ikna edici olduğuna ve vekil yönetimin nakit akışı sorunlarına çözüm sağlayacağına inanıyoruz. Bu aynı zamanda tüm işletme için sürdürülebilir bir gelecek sağlamanın, çelikhanedeki istihdamı korumanın ve alacaklılara en kısa sürede ödeme yapılmasının en iyi yolu. Ayrıca şirketin alacaklılarının büyük çoğunluğu tarafından onaylanmış olan güçlü yeniden yapılandırma planımızın mahkeme tarafından da kabul görmesini umuyoruz,” ifadelerini kullandı.