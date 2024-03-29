Liberty Częstochowa üretime yeniden başlayacak

Cuma, 29 Mart 2024 15:14:28 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere merkezli Liberty Steel, Polonya merkezli bağlı kuruluşu Liberty Częstochowa’nın uzun süren duruşun ardından yeniden üretime başlamaya hazırlandığını açıkladı. Tesis yüksek enerji fiyatları ile karbon ücretleri gibi finansal sıkıntılar ve zayıf hurda bulunabilirliği nedeniyle 2023 yılının sonunda kapatılmıştı.

Açıklamaya göre levha tesisindeki çalışanlar, tesisin mümkün olan en kısa sürede yeniden devreye alınması için tesisi hazırlamak üzere işlerine geri dönerken, çelikhanedeki çalışanların da gelecek hafta su temini yeniden sağlandığında geri dönmeleri bekleniyor.