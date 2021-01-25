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Liberty Polonya merkezli tesis Hutu Częstochowa için verdiği teklifle alıma yaklaştı

Pazartesi, 25 Ocak 2021 17:37:56 (GMT+3)   |   Brescia
       

Liberty House’un holding şirketi Corween Investments, 22 Ocak Cuma günü yerel mahkemenin ihale koşullarına uygun olarak teklif veren tesisin mevcut kiracısı Liberty Steel’i seçmesinin ardından Polonya’da bulunan çelik tesisi Hutu Częstochowa’yı satın almaya yaklaştı. İhalede alınan ve tüm resmi koşulları yerine getiren tek teklif Corween tarafından yapıldı. Teklifte belirtilen fiyat, ihale koşullarında yer alan minimum tutar olan 190 milyon PLN (yaklaşık 51 milyon $).

Tarafların Częstochowa bölge mahkemesine şikayette bulunma hakkı olduğundan, bu karar nihai değil.

SteelOrbis tarafından daha önce bildirildiği üzere Liberty Steel, geçtiğimiz yılın Aralık ayının sonunda Hutu Częstochowa’yı kiraladı ve tesisin haddehanesini yeniden devreye aldı. Haddehane, Çek Cumhuriyeti’nde bulunan Liberty Ostrava’dan tedarik edilen çeliği kullandı. Tesis, Liberty’nin Avrupa’daki varlığından ve elektrik ark ocağının yeniden başlatılması için gerekli olan hurda ve diğer malzemeleri tedarik etme kapasitesinden yararlandı. 


Etiketler: Avrupa Birliği  çelik üretimi  devralım  Liberty Steel  Polonya  |  benzer haberler »


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