Liberty Steel Hutu Częstochowa’da üretime yeniden başladı

Pazartesi, 11 Ocak 2021 15:13:18 (GMT+3) | İstanbul

GFG Alliance’ın bağlı kuruluşu İngiltere merkezli Liberty Steel Group, Polonya’nın en büyük izabe tesislerinden biri olan Hutu Częstochowa’yı kiraladığını açıkladı. İzabe tesisindeki üretim yeniden başladı ve Ostrava izabe tesisinde ilk kalın sac üretildi.

Hutu Częstochowa bu yılın ortasına kadar kiralandı ​​ve adı Liberty Częstochowa olarak değiştirilecek. Liberty Steel ayrıca mahkeme tarafından belirlenen prosedüre göre izabe tesisini satın almaya hazırlanıyor.

Huta Częstochowa, elektrik ark ocağında yıllık 700.000 mt ham çelik, haddehanesinde ise 1,2 milyon mt kalın sac üretme kapasitesine sahip. Polonyalı izabe tesisinin satın alınmasıyla Liberty Group, Avrupa yeşil çelik sektöründeki konumunu güçlendirecek. Huta Częstochowa’nın Liberty’nin bağlı kuruluşlarına, özellikle Çek Cumhuriyeti’ndeki Liberty Ostrava izabe tesisine yakın olmasıyla, Avrupa’daki satış, pazarlama ve dağıtım ekiplerinin sinerjilerini ve deneyimlerini kullanabilecek.

GFG Alliance ve Liberty Steel Group’un İcra Kurulu Başkanı Sanjeev Gupta, “İzabe tesisini daha fazla geliştirmek için bir plan hazırladık. Uzun vadede ekonomik, sosyal ve ekolojik olarak sürdürülebilir olması için tesisi geliştirebileceğimize inanıyorum,” dedi.