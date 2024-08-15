Liberty Steel Częstochowa birimine ilişkin iflas kararına itiraz etti

İngiltere merkezli çelik üreticisi Liberty Steel, mahkemenin Polonya merkezli bağlı kuruluşu Liberty Częstochowa’ya ilişkin iflas sürecini başlatma kararına karşı temyiz başvurusu yaptığını açıkladı. Şirket, birimin en büyük kreditöründen güçlü bir destek aldığını ve güvenilir bir finans kuruluştan 100 milyon € işletme sermayesi kredisi alacağını ifade ederek temyize gitti.

Liberty’nin temyiz süreci sürerken şirket, istihdamı korumak, çalışanların maaşlarını ödemek, tesisteki üretimi sürdürmek ve tüm alacaklılara borçlarını zamanında ödemek için yeniden yapılandırma planına devam edecek. Temyiz süreci ilerledikçe Liberty Steel Group, Częstochowa birimini kiralamak üzere oldukça rekabetçi bir teklif sunacak.