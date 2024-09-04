Almanya merkezli Steel Mont Liberty Częstochowa’yı kiralamak istiyor

Yerel basında çıkan haberlere göre Almanya merkezli çelik ticaret şirketi Steel Mont GmbH, İngiltere merkezli çelik üreticisi Liberty Steel’in Polonya’daki bağlı kuruluşu Liberty Częstochowa’yı kiralamak istiyor. Yeniden yapılandırma danışmanı ve Liberty Częstochowa’nın iflas süreci yetkilisi Adrian Dzwonek, Steel Mont ile birlikte şu anda aralarında Liberty Steel’in Avustralyalı bağlı kuruluşu ve Ukraynalı çelik üreticisi Metinvest’in de bulunduğu toplam beş kuruluşun şirket için başvuruda bulunduğunu belirtti.

Dzwonek Eylül ayı sonuna kadar kiracı seçileceğini ve şirketin en geç Ekim ayı başında devralınacağını belirtti.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere mahkeme Liberty Częstochowa’ya ilişkin iflas sürecini başlatmaya karar vermişti ve şirket bu karar karşısında temyiz başvurusu yapmıştı.